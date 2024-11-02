Kartal'daki çöp krizi sürüyor

Kartal'da işçilerin grevi nedeniyle bazı mahallelerde çöpler toplanamazken, sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Kartal Belediyesi iştiraki Kartursaş AŞ işçilerince başlatılan grev dolayısıyla görev bırakılınca, bazı mahallelerde çöpler toplanamadı. Çöplerin; sokaklarda, bina önlerinde ve çöp konteynerlerinin etrafında biriktiği görüldü. Hafta içinde ilçenin farklı noktalarında kurulan semt pazarlarındaki atıklar da caddelerde kaldı. İlçe belediyesi ekiplerince toplanamayan çöpleri bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla tasnif etti. Vatandaşlar, etrafta oluşan kötü kokuya tepki gösterdi. Kartal Belediyesi iştiraki Kartursaş AŞ işçileri, bir süredir devam eden toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine grev kararı almıştı. AA

Okunma Sayısı: 116

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.