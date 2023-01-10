Kartepe teleferiğine kavuşuyor

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü’nü aynı anda izleme imkanı sunarak Samanlı Dağları’nın zirvesine ulaşım sağlayacak teleferik projesinin inşaat çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli’de “50 yıllık hayal” olarak nitelendirilen Kartepe Teleferik Projesi, turistlerin İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü’nü aynı anda izleyerek Samanlı Dağları’nın zirvesine ulaşmasını sağlayacak. Derbent’ten Kuzuyayla’ya ulaşacak proje tamamlandığında, vatandaşlar her iki istasyon arasında güzel manzara eşliğinde seyahat edecek. Daha önce temeli atılan Derbent istasyonunda kolonların dikimi ve perde duvarlarının yapımı ile izolasyon işleri bitirildi, üst tabliye çalışmaları da tamamlandı. Her iki istasyon arasında yer alacak 16 direkten 11’nin temel kazısının tamamlanmasının ardından grobeton döküldü. Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattının, 4 bin 695 metre uzunluğunda olması planlanıyor. İnşaat çalışmalarına geçen sene başlanan projenin, bu yıl tamamlanması öngörülüyor. AA

Okunma Sayısı: 150

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.