Kastamonu'da da bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı.

İlçede öğleden sonra başlayan kuvvetli yağış nedeniyle bazı dükkan ve evlerin alt katlarına su doldu. İlçe merkezindeki yollar su altında kalırken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Zarı Çayı'nın taşması nedeniyle Pınarbaşı-Azdavay kara yolu da trafiğe kapatıldı. Azdavay ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı ev ve dükkanları su bastı. İlçe merkezindeki yollar su altında kalırken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. İlçenin ortasından geçen Devrekani Çayı'nın da debisi yükseldi. Azdavay Belediyesi ekiplerince bölgedeki söz konusu ev ve iş yerlerinden su tahliyesi yapılıyor. Belediye ekipleri tarafından sel nedeniyle çamur ve taşlarla kaplanan yollar temizlenip tekrar trafiğe açıldı. Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri vidanjörle tıkanan rögarları açtı. Esnaf Rıza Değirmenci, dükkanlarını temizlemeye başladıklarını anlatarak, "Yoğun yağış sonrası iş yerime bir metreye yakın su doldu. Kendi malzemelerim ve müşterilerime ait malzemeler zarar gördü." dedi. Öte yandan şiddetli yağış nedeniyle Ağlı ilçesinde de bazı iş yeri ile evlerin alt katlarını su bastı. Azdavay Belediyesi ekiplerince bölgedeki söz konusu ev ve iş yerlerinden su tahliyesi yapılıyor. AA

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