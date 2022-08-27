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27 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Kastamonu - Tosya'daki yangın kontrol altına alındı

27 Ağustos 2022, Cumartesi 19:00
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köyde çıkan yangın, kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Gövrecik köyü Unduk Mahallesi'nde Avni Ateş'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki evlere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çankırı, Tosya ve Kargı Belediyesi itfaiyeleri ile İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yangın söndürme helikopteriyle de havadan destek verilen çalışmalar sonucunda kontrol altına alınan yangında 10 evde hasar oluştu.

Bölgenin coğrafi yapısının zorlu olduğuna dikkati çeken Çakır, "Bölgemizdeki yerleşimin karakteristiği gereği çok yakın ve ahşap yapılaşma nedeniyle maalesef yangın 10 eve sirayet etti. Bu evlerimizin tamamı ahşap ve eski yapılar. Allah'a şükür, herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Hayvanlarımız kurtarıldı." dedi.

Devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduğuna işaret eden Çakır, "AFAD'ımız, Kızılay'ımız burada. İlk etapta isteyen vatandaşlarımıza Tosya'da konaklama yeri ayarladık. Vatandaşlarımız akrabalarının yanında kalmayı tercih etti. Devlet olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Ayni ve nakdi yardımlarımızı gerçekleştireceğiz. Yaraları el birliği ile saracağız." diye konuştu.

Evi zarar görenlerden Afide Çelik ise iki engelli çocuğu olduğunu dile getirerek, "Evim yandı, hiçbir şey alamadım, her şeyimiz kül oldu. Engelli çocuklarımın ayakları bile yalınayak. Engelli çocuklarımı ağabeyleri sürükleyerek çıkarmış." ifadelerini kullandı.

Selahattin Ataş da her şeyin 10 dakika içerisinde olduğunu anlatarak, alevleri görünce traktörü ve arabasını alarak harmana götürdüğünü belirtti.

Hasan Uzunmehmetoğlu ise yalnız yaşadığını ifade ederek, "Ormanda çalışıyordum. Öğlen yemeğinde telefon geldi. Geldim ki iş işten geçmiş." dedi.

AA

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