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25 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Kastamonu ve Sakarya'da son durum?

25 Ağustos 2020, Salı 20:03
Kastamonu Azdavay ilçesine bağlı Kurtçular köyünde ve Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Kurtçular köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi ile ilçelerden, Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi.

Ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına köylüler de yardım ediyor.

Yangın bölgedeki köylere yakın bir konumda 3 noktada devam ediyor.

Adapazarı'nda çıkan orman yangını söndürüldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kömürlük Mahallesi mevkisindeki ormanlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmasına helikopter de destek verdi. 

Yerleşim yerine yaklaşık iki kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alandaki yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

AA

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