"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Katmandu, havası en kirli şehir oldu

17 Nisan 2023, Pazartesi 15:27
Nepal'in başkenti Katmandu, son dönemde yaşanan orman yangınları nedeniyle dünya genelindeki havası en kirli kentler sıralamasında birinciliğe yerleşti.

Asian News International'ın (ANI), dünyadaki 101 ülkenin hava kalitesini canlı olarak takip eden IQ Air Kuruluşunun değerlendirmesine dayandırdığı haberine göre Katmandu, bugün öğle saatlerinde dünyanın en kirli havasına sahip kentler sıralamasında birinciliğe yükseldi.

Katmandu'daki ABD Büyükelçiliğine bağlı hava kalitesi ölçüm merkezi verilerine göre ise kentin hava kalitesi "solumak için uygun olmayan ve zararlı" olarak açıklandı.

Nepal Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 140 ayrı bölgede ormanlık alan ve tarım arazilerinde devam eden yangınlar nedeniyle Katmandu ve civarındaki kentlerin hava kirliliğinde önemli bir artış yaşandığı belirtildi.

Nepal Nüfus ve Sağlık Bakanlığı da hava kirliliğinin yan etkilerinden korunmak için halkın maske takması tavsiyesinde bulunurken, dışarı çıkması gereken çocuk, yaşlı ve hastaların daha geniş kapsamlı önlemler almaları gerektiğini vurguladı.

Nepal'deki resmi kaynaklara göre, son yıllarda artan hava kirliliği sebebiyle, solunum yolu sorunları, akciğer kanseri, kalp rahatsızlıkları, hipertansiyon ve felç gibi hastalıklarda büyük artış yaşandı.

Söz konusu verilere göre, 2019 yılında hava kirliliğine bağlı yaşanan 42 bin civarındaki ölüm vakalarının yüzde 19'u beş yaş altı çocuklarda, yüzde 27'si ise 70 yaş üstü grubunda görüldü.

AA

Okunma Sayısı: 241
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa'nın en büyük nükleer reaktörü Finlandiya'da faaliyete girdi

    Katmandu, havası en kirli şehir oldu

    Sudan'daki Türk vatandaşlarına Dışişleri Bakanlığından çağrı

    Sudan'daki çatışmalarda 83 kişi öldü, 1126 kişi yaralandı

    Oy kullanırken bu uyarılara dikkat

    Fransa'daki yangında 1000 hektardan fazla alan zarar gördü

    Avusturya idare mahkemesinden başörtüsüne ilişkin örnek karar

    64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak

    Kenya, Güney Sudan ve Cibuti liderlerini Sudan'a gönderecek

    DASK 19 milyar TL'yi aşan hasar ödemesi gerçekleştirdi

    "İsrail'in Filistinli tutuklulara karşı hak ihlallerindeki artış dikkat çekiyor"

    DSİ, 908 sürekli işçi alımı yapacak

    Van'da 4 büyüklüğünde deprem

    Hukukun gereğini yapmayan, hukuk önünde hesabını verir

    'Ucuz et için 8 saat sıra bekliyoruz'

    Wembley Stadı’nda iftar

    ABD - Alabama'da silahlı saldırı: 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

    Haftanın maçında gol sesi çıkmadı

    Balıkçılar uluslararası sularda avlanacak

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Bereket dolu bir gece: Kadir Gecesi
    Risale-i Nur'dan

    Bin aydan hayırlı gece: Leyle-i Kadir
    Cenk ÇALIK

    Kadir Gecesine bakmak
    Ali FERŞADOĞLU

    AKP demokrat değil ki, desteklensin
    Genel

    Hukukun gereğini yapmayan, hukuk önünde hesabını verir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Büyük Hatay depremleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yeni Asya'dan Size

    Zekâtlar depremzedelere ve manevî hizmetlere
    Genel

    'Ucuz et için 8 saat sıra bekliyoruz'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.