Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde mağara gezisi sırasında kaybolan kişiye 14 gün sonra ulaşıldı.

Kastamonu’da kaybolan kişi 14 gün sonra bulundu. İstanbul’dan kenti gezmeye gelen yaklaşık 30 kişilik grup, 30 Nisan’da Ilgarini Mağarası’nı ziyaret ettikten sonra grupta yer alan Hüseyin Alıcı’dan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Alıcı, Pınarbaşı ilçesine bağlı Sümenler köyü Kazla Mahallesi’nde yaşayan Esma Duzla’nın evine geldi. Bunun üzerine köylüler, durumu Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar’a bildirdi. Yaşar’ın da bilgiyi ilgililere aktarması üzerine köye sağlık ekibi gönderildi. Ambulansla Pınarbaşı Devlet Hastanesi’ne götürülen Alıcı, tedavi altına alındı. Alıcı’nın sağlık durumu iyi. AA

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