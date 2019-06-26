Kayıp göçmenlerin yüzde 75’inin akıbeti meçhul

İspanyol sivil toplum kuruluşu “Caminando Fronteras” (Sınırlarda yürüyerek) yayımladığı raporda, Akdeniz’de kayıp düzensiz göçmenlerin yüzde 75’inin akıbetinin bilinmediğine dikkati çekti.

Caminando Fronteras’ın “Ölü sınırında yaşam” adıyla basınla paylaştığı raporda, Akdeniz’deki düzensiz göçmen dramının, bilinenden çok daha büyük boyutta olduğuna vurgu yapıldı. Raporda, son 16 ayda, Akdeniz’in batısındaki İspanya-Fas arasındaki bölgede, düzensiz göçmenleri taşıyan 70 bot veya teknenin battığı, kayıp 1020 düzensiz göçmenden sadece 204’ünün cesedine ulaşıldığı ifade edildi. Öldükleri tahmin edilen diğer 816 düzensiz göçmenin akıbetinin bilinmediği kaydedildi. Diğer yandan raporda, Akdeniz’de batan botlardan sağ olarak kurtulan düzensiz göçmenlerin yaşadıkları acının “asla unutulmadığı” ifade edildi. AA

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