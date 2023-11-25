Kayıp mürettebattan bir kişi daha bulundu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan mürettebatından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 19 Kasım’da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle batan kuru yük gemisinde kaybolan mürettebatı arama çalışmaları sonucunda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Kayıp 9 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının profesyonel ekiplerce aralıksız devam ettiği kaydedilen açıklamada, gemide hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulunuldu. AA

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