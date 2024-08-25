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Kayıt dışı çilingir uyarısı: 'Bir anda her şeyiniz gidebilir'

25 Ağustos 2024, Pazar 11:00
İstanbul Anahtarcılar ve Çilingirler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sinan Bakkal, çilingir hizmeti veren kişinin kimliği olması gerektiğini belirterek, "Kazandıklarınız bir anahtarın arkasında olduğuna göre bir anda her şeyiniz gidebilir." dedi.

İş yeri veya meslek odası kaydı bulunmayan, web sayfası ya da sosyal medya platformlarına verdiği sponsorluk reklamlarıyla ön plana çıkan hizmet sektörü çalışanları, güvenlik kaygılarını da beraberinde getiriyor.

Anahtarcı esnafı da özellikle internet üzerinden vatandaşlara kolaylıkla ulaşan çilingirlerden rahatsızlık duyuyor.

Anahtarcılar ve Çilingirler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, iş yeri olmayan seyyar çilingirlerin oluşturabileceği sorunlara karşı uyarıyor.

Oda üyesi anahtarcılar iş yerlerine "Korsan anahtarcıya hayır", "Lütfen güvenliğiniz için kayıt dışı çalışan anahtarcı, çilingire iş yaptırmayınız", "Çağıracağınız anahtarcı-çilingirin esnaf odası kimlik kartını sorunuz" yazısı asıyor.

Oda Başkanı Sinan Bakkal, yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünün anahtarcı ve çilingirlerle ilgili genelgesinin 2006'da yürürlükten kaldırılması ile iş yeri olmayan birçok kişinin bu işi yapar hale geldiğini söyledi.

Kayıt dışı çalışan çilingirlerin vergi ödemediğini, güvenlik güçlerinin de işlerini zorlaştırdığını vurgulayan Bakkal, "Çilingir hizmeti veren kişinin kimliği olmalı hem de tutanak tutmalı. Vatandaşın tapu bilgilerini kontrol etmeli, gerekirse komşusuna sormalı. Bu şekilde hizmet verilen kişinin o adreste oturup oturmadığı tespit edilmeli. Kazandıklarınız bir anahtarın arkasında olduğuna göre, bir anda her şeyiniz gidebilir. Hatta siz evdeyken, uyurken de bu olabilir. Evde olsanız bile kapınızı muhakkak kilitleyin. Bir pet şişe kesilerek, kapının arasına sokulacak parça, siz uyurken bile kapınızın açılmasına neden olur. Çelik kapıların doğal özelliğinde var bu." dedi.

Bakkal, "korsan çilingir" olarak nitelediği kişilerin sadece kapı açma ve anahtar kopyalama gibi kolay işleri yapabildiğini, çilingir dükkanında ise her türlü mesleki hizmetin verildiğini kaydetti.

Ustalık belgesi olmayanların mesleği icra etmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirten Bakkal, artık yetki belgesi olmadan emlakçılık yapılamayacağına ilişkin düzenlemeyi örnek gösterdi.

Sinan Bakkal, başkanlığını yaptığı meslek odasının İstanbul, Ankara ve Samsun'da bulunduğunu, 5 binin altında meslek mensubu olan 78 ilde ise anahtarcılar ve çilingirlerin esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu belirtti.

Esnaf odasına kayıtlı olmayan çilingire daha sonra ulaşamama ihtimaline işaret eden Bakkal, vatandaşların oda sekretaryasını arayarak, kendilerine en yakın kayıtlı çilingirlerin adres ve iletişim bilgilerini talep edilebildiğini bildirdi.

Kapıya check-up önerisi

Kapı güvenliğine ilişkin bazı önerilerde bulunan Bakkal, "Bazı kapılarda rozet dediğimiz kısım monte edilmediği için kilit göbeği dışarıda kalır. Rozetin kapıya monte edilerek sıfırlanmasını sağlayın. Çünkü hırsızlar bu göbeği kırarak kapıyı açıyor. Komşuya gitseniz bile kapınızı kilitleyin. İkinci kilidiniz yoksa taktırın. Alarm, kamera caydırıcı güçtür. 10 hırsızdan 5'ini caydırsanız size kardır. Kapılarınıza kaliteli kilitler taktırın. Kırılmayan anahtarlar, göbekler, kırılması zor olanlar var. Bunları tercih edin. Vatandaşlar kilitlerinden şüphe duyuyorsa odamızı arayarak kapı güvenliğine dair check-up isteyebilirler. Yetkin anahtarcı, gittiği evin güvenli olup olmadığını anlatabilir." diye konuştu.

Anahtarcı esnafının da çok rahat kandırılabileceğini ifade eden Bakkal, şöyle devam etti:

"Hiç kimsenin gitmediği, çilingir hizmeti vermediği adrese bir kişi, anahtarcıyı kandırarak çağırabilir. Esnafın, tapu bilgisine bakması, muhtara sorması lazım. Karı-koca kavgasıdır, baba-evlat kavgasıdır, mal-mülk kavgasıdır, üçüncü soruda biz bunları anlıyoruz. Yalnız yaşayan anne-babayı eve bırakmışlar, kapı açtırmak istiyorlar. Ancak evden koku gelince, emniyet vasıtasıyla sorgusuz sualsiz kapı açıyoruz. Bunun yanı sıra sorgusuz sualsiz kapı açmak bir esnaf için hiç doğru bir şey değil. Bunu internetten çağrılan çilingir yapıyor."

En yakın adreste kapı açma ücretinin 640 lira olduğunu kaydeden Bakkal, kayıt dışı çalışan çilingirlerin ise bazen çok düşük veya aşırı yüksek fiyatlar talep ettikleri yönünde şikayetler aldıklarını aktardı.

Her sene yeni çıkan kilitler konusunda meslek mensuplarını bilgilendirdiklerini ve eğitim verdiklerini söyleyen Bakkal, İstanbul'da 10 bin civarında bulunan anahtarcıdan yaklaşık 600'ünün odaya kayıtlı olduğunu, kaydı bulunmayan anahtarcı ve çilingirlere yaptırım uygulayamadıklarını dile getirdi.

Vatandaşın tepkisi

İnternetten iletişim numarasını bulduğu çilingire evinin kapısını açtıran Ömer Ekinci ise çilingirin hiçbir şey sormadan ve herhangi bir evrak doldurmadan kilidi açtığını, bu durumu sosyal medyada paylaştığında uygulamadaki açığı fark ettiğini söyledi.

Kendisinin de esnaf olduğunu belirten Ekinci, "Başka birisi 'gel bu kapıyı aç' dese, açıp gidecek demek ki." şeklinde konuştu.

Ekinci, ilerleyen günlerde bir olumsuzluk yaşamadığı için kendisini iyi hissettiğini sözlerine ekledi.

AA

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