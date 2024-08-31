"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

KDK: Engelli otobüs kartlarından vize ücreti alınmasın

31 Ağustos 2024, Cumartesi 18:17
KDK, engelli vatandaşın, ücretsiz ulaşım kartının vize işleminde para alınmaması talebini haklı bularak, Van Büyükşehir Belediyesine, engelli otobüs kartları için sağlık kurulu raporu süresince bu işlemi yapmaması ve ücret almamasını önerdi.

Karara göre, Van'da yaşayan yüzde 45 engelli vatandaş, Van Büyükşehir Belediyesince verilen ücretsiz ulaşım kartında her yıl vize işlemi için ücret alındığını ifade ederek, bu ücretin talep edilmemesi istemiyle KDK'ye başvurdu.

Konu hakkında bilgi istenen Van Büyükşehir Belediyesi, ulaşım kartlarının kişiselleştirme ve vizeleme ücretlerinin, hizmet alım sözleşmesi yapılan şirket tarafından alındığını belirterek, ulaşım kartlarının yurt dışından döviz karşılığı temin edilmesi ve döviz kurlarında yaşanan artışlar nedeniyle 10 lira olan vize ücretinin, Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında 20 liraya çıkartıldığı yanıtını verdi.

Başvuruyu inceleyen KDK, belediyeye, "engellilere tanınan hakların etkin ve eksiksiz kullanılabilmesi için sağlık kurulu raporu süresi boyunca vize yenileme işleminin gerek olmadığı ücretsiz ve daha uygun alternatiflerin değerlendirilmesi" yönünde tavsiye kararında bulundu.

"Her yıl ücretli vize zorunluluğu makul değil"

Kararın gerekçesinde, engellilerin ulaşım hakkının, ulusal ve uluslararası hukuk normlarınca güvence altına alınmış temel hak ve özgürlük olduğuna dikkat çekilerek, bu hakkın, onların fiziksel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde erişilebilir ve engelsiz bir ulaşım sisteminin sağlanmasını öngördüğü belirtildi.

İdarenin, usulsüz kullanımların önüne geçmek için her yıl vizeleme yapılmasını zorunlu kıldığının anlaşıldığı aktarılan gerekçede, uygulamanın, engelli bireylerin toplumsal uyum süreçlerini desteklemek yerine, haklarını kullanmaları sürecini makul olmayan şekilde zorlaştırabileceğinin görüldüğü vurgulandı.

Bazı yerel yönetimlerin, engelli otobüs kartlarını sağlık kurulu raporu süresi boyunca vize yenileme işlemine tabi tutmadığına işaret edilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Bu uygulamanın hem kartın usulsüz kullanımların önüne geçtiği hem de engelli bireylerin ulaşım hakkı açısından mağduriyetine neden olmadığı, sağlık kurulu raporu süresi göz önünde bulundurulmadan her yıl ücretli vizeleme işlemini zorunlu tutmasının makul olmadığı, bu nedenle engelli bireylerin haklarını korumak için daha uygun alternatiflerin değerlendirilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır."

AA

Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yemen'de 18,2 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç

    Yunanistan - Volos'ta balık ölümleri alarmı: 1 ay OHAL ilan edildi

    KDK: Engelli otobüs kartlarından vize ücreti alınmasın

    Japonya, Çin'i protesto etti

    Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın çıktı

    "Filistinlilerin sessizce ölmelerini istiyorlar"

    İngiltere'deki sağlık çalışanlarından Gazze'deki meslektaşlarına destek

    Brezilya X'e erişimi yasakladı

    Meteorolojiden Marmara Bölgesi'ne gök gürültülü sağanak uyarısı

    AB'nin Ukrayna'ya askeri yardımları 43 milyar avroyu aştı

    Japonya'dan 2 milyar dolarlık savunma adımı

    İnsanlık duygumuza ne oldu?

    İlkokula başlama masrafı yüzde 200 arttı

    Elektronik sigara akciğer ve beyin hasarına yol açıyor

    Batı Şeria’ya son yirmi yılın en büyük saldırısı

    Rekor faiz yükü

    Asgari ücretle geçim zor

    Toplumun her kesiminden iktidara tepki var

    Taksi şoförleri artık yolcu seçemeyecek

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Mevcudiyetinizi ittihadla gösterin”
    Zeynep ÇAKIR

    Eyvah dünyaya rezil olduk
    Cevher İLHAN

    Çöküşün sorumlusu kim?
    M. Ali KAYA

    Risale-i Nur atıflı Kur’ân meali
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kendimize çekidüzen vermeliyiz!” demek kâfi mi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Mevcudat içinde insanın ehemmiyetli bir vazifesi var
    Ali HAKKOYMAZ

    “Safderunlar cemaati” - Ân diyarı (66)
    H. Muharrem OKUR

    Yeniden demokrasi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.