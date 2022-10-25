Kelebek Bahçesi 450 bin ziyaretçi ağırladı

Selçuklu Belediyesi Konya Tropikal Kelebek Bahçesini, yılbaşından bu yana 450 bin 739 kişi gezdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yaptığı yazılı açıklamada, Tropikal Kelebek Bahçesinin şehre gelen misafirleri ağırlama adına çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Pekyatırmacı, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle ziyaret sayısında rekor sayıya ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Misafir sayımız ocak ayından bu yana 450 bin 739’a ulaştı. Şehrimizin ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası etkinlikler de yine bahçemizin dünya arenasında bilinirliliğini artırdı. Belediye olarak katıldığımız fuarlarda da bahçemizi tanıtmaya devam ediyoruz. Kentimizin Mevlana Müzesinden sonra en çok ziyaret edilen mekanlarından olan bahçemiz, sembol mekanlardan birisi olarak şehrimize gelen misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyor. Herkesi, farklı renk ve türleriyle doğuşundan itibaren bir mucize olan kelebeklerin yaşamlarına tanıklık etmek üzere Konya Tropikal Kelebek Bahçemize davet ediyorum.”