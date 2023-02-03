Kemah cevizi tescil yolunda

Erzincan’da 6 bin dekar alanda üretimi yapılan Kemah cevizinin coğrafi işaret alması için çalışma yürütülüyor. Kemah cevizi, saruç, lök tatlısı, köme, pestil ve baklava yapımında da kullanılıyor.

Kemah ilçesinde yetiştirilen ince kabuklu ceviz, yüksek yağ oranı ve kendine özgü tadıyla rağbet görüyor. Kentte kuruyemiş sektöründe yaygın kullanılan cevizin 2015’te 1975 dekar olan üretim alanı, 2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının da desteğiyle 6 bin dekara ulaştı. Yörede coğrafi işaretli ürünlerin de aralarında bulunduğu saruç, lök tatlısı, köme, pestil ve baklavaya lezzet katan cevizin tescil edilmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde çalışma yapılıyor. Tescil çalışmaları 2021’de başlayan cevizin bu yıl coğrafi işaret alması ve bununla yöreye katma değer sağlanması hedefleniyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Kemah ilçesinde yıllardan beri ceviz üretimi yapıldığını söyledi. AA

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