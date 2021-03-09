Koronavirüs haritasında yüksek risk grubunda turuncu renkte olan Kocaeli’de 100 binde 99.18 olan vak’a sayısı 112.25’e yükseldi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz vak’a sayısının artması sebebiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Vali Yavuz, “Sevgili Kocaelili kardeşlerim, Valilik olarak 1 milyon 65 bin denetim gerçekleştirdik. Kamu çalışanlarımız büyük bir özveri ile çalışıyor. Bu esnada Covid-19’a yakalanan iki polisimiz vefat etti. Özetle vak’a sayıları artıyor. Lütfen kendi polisiniz olun” ifadelerini kullanarak, uyarıda bulundu.

Okunma Sayısı: 103

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.