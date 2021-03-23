KHK’lının emekli parası gasp edilemez

İzmir’in Gaziemir ilçesinde Nevvar Salih İşgören Ortaokulu’nda öğretmen olarak görev yaparken OHAL KHK’sı ile ihraç edilen Seyit Ali Akbaş, emekli ikramiyesi istemi talebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurdu.

Ancak Akbaş’ın başvurusu reddedildi. Mahkeme ise Akbaş’ın başvurusu haklı bularak SGK’nın uygulamasını hukuka aykırı olduğuna hükmetti. İdare mahkemelerinin emsal kararlarının ardından SGK artık bu karardan geri adım atacak. Gazete Duvar’ın haberine göre, kararın ardından kendisine emekli aylığı bağlanmış, ancak Bağ Kur, SSK gibi hizmet birleştirmesi olduğundan dolayı emekli ikramiyesi alamayan KHK’lılar bu haklarını geri kazandılar.

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