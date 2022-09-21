Kiralık ev bulamayan aile dükkana yerleşti

Ev sahinin kendim oturacağım gerekçesiyle oturduğu kiralık evden çıkartılan Kalkan Karakoç ve ailesi, bütçelerine uygun ev bulamayınca dükkana yerleşti.

Kayseri’de bin 100 TL’ye oturduğu evinden çıkan ve ev bulamayan yurttaş, 3 çocuğu ve eşiyle beraber dükkanına yerleşti. “Banyo bile yapamıyoruz” diyen vatandaş, “Çocukları havuza götürüyorum. Burada çok zorlanıyoruz” dedi.

Yardım beklediğini kaydeden Kalkan Karakoç, “Önceki evimde bin 100 TL’ye kirada oturuyordum. Kiralık ev bulamadım. Ben de dükkanıma geldim. Evim şuanda dükkanımda. Ne yapacağımı bilmiyorum. 3 tane çocuğum, 1 eşimle beraber burada kalıyoruz. Burada banyo bile yapamıyoruz. Çocukları havuza götürüyorum. Burada çok zorlanıyoruz” dedi.