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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinin nüfusu: 696

05 Aralık 2022, Pazartesi 16:02
Türkiye'nin merkez nüfusu 1000'in altında olan Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde yöre halkı huzurlu ve sakin hayat sürüyor.

Kırıkkale'nin il olmasının ardından 1990 yılında ilçe statüsü kazanan ve 2021 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre toplam 2 bin 302 nüfusu bulunan Çelebi'de 1221 erkek, 1081 kadın yaşıyor. İlçenin merkezinde 696, 13 köyünde ise 1606 vatandaş ikamet ediyor.

 

Huzur ve sakinliğiyle dikkati çeken Çelebi'de 2022 yılında şu ana kadar merkezde 9, köylerde ise 40 basit asayiş olayı kayıtlara geçti.

İlçe sakinleri, geçimini daha çok tarım ve hayvancılıkla sürdürüyor.

Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir, ilçe nüfusunun az olduğunu ancak yaptıkları ve yapacakları yatırımlarla Çelebi'nin büyümeye devam edeceğini söyledi.

İlçenin doğal gaza kavuştuğunu ifade eden Erdemir, "İlçemizin yüzde 90'ı şu anda kullanıyor, yüzde 10'luk kesimini de inşallah önümüzdeki yıl doğal gazla buluşturacağız. Yine İlçe Devlet Hastanesinin ihalesi yapıldı, 15 yataklı bir hastane olacak. Bunun yanında gençlerimizin sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için halı saha yaptık, yanına da gençlik merkezimizi yapacağız, orası da yakında ihaleye çıkıyor. Gençlerimiz buralarda sportif faaliyetlerini yapabilecek." diye konuştu.

Erdemir, ilçede atıl durumda bulunan ancak girişimleri sonucu Adalet Bakanlığına devredilerek yeniden çalışmaya başlayan süt işleme tesisinin belediye başkanlığı dönemindeki önemli hizmetlerinden birisi olduğunu söyledi.

Şu anda tesisin Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumunca işletildiğini anlatan Erdemir, "Günlük 10 ton süt işliyorlar, ileride 30 tona kadar çıkarılabilecek. 5 bin metrekare kapalı alana sahip güzel bir tesis oldu. Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'a teşekkür ediyorum." dedi.

Erdemir, ilçenin yöresel bir ürününün bulunmadığını belirterek, bölgede genelde arpa, buğday, nohut ve sulanabilir bazı arazilerde mısır ekildiğini ifade etti.

Kesikköprü Barajı'ndan Çelebi Dağı'na su basılması ve sulama sistemi kurulması için hazırladıkları projeyi yetkililere sunduklarını dile getiren Erdemir, bu çalışma yapılırsa bölgede çok geniş bir alanın sulu tarıma açılacağını belirterek, şunları söyledi:

"Bunun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah bunu da başarabilirsek tarım konusunda da önemli mesafe almış olacağız. Yine yakın zamanda 2 bin ton sıcak asfalt aldık. Katkılarından dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza ve AK Parti Milletvekili Ramazan Can'a teşekkür ediyorum."

Erdemir, Çelebi merkez ve köylerinin asayiş anlamında sakin ve huzurlu olduğunu kaydetti.

"Yavaş yavaş buraya göç başladı"

İlçede bakkal işleten 76 yaşındaki Mustafa Uluyol da Çelebi'nin çok güzel bir yer olduğunu söyledi.

Çelebi'nin havasının, suyunun ve insanlarının çok iyi olduğunu anlatan Uluyol, "Burada misafirhanemiz veya otelimiz yok ama ilçeye gelen hiç kimse de açıkta kalmaz. Baktın ki yabancı, elinden tutar evine götürür ve misafir edersin. İlçemizden önceleri gidenler oldu ama biz burada nöbetçiyiz. Şimdi yeniden gelenler oluyor. Yavaş yavaş buraya göç başladı." diye konuştu.

İlçe sakinlerinden Necati Yakut ise Çelebi'nin fazla göç verdiğinden Türkiye'nin en küçük ilçelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Üç oğlundan ikisinin Ankara'da yaşadığını belirten Yakut, "Burada eli iş tutmayanlar kaldı. Eşim ve rahatsız kız çocuğumla yaşıyoruz. 3 yıldır bir kıpırdanma ve gelişme oldu." dedi.

Muhtarlık yapan ve çay ocağı işleten Osman Özbağ da ilçede son yıllarda gelişmeler olduğunu ifade ederek, yapılan çalışmalar için emeği geçenlere teşekkür etti.

AA

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