Kırklareli'ndeki sel afetinde vefat sayısı 5'e yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki selin ardından aranan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişiyi arama çalışması devam ediyor. İğneada beldesindeki selde vefat edenlerin sayısı 5'e yükseldi.

AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birlikler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanın yakınında kaybolan kişiyi aramaya devam ediyor.

Suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıyor. 590 personel ve 165 araçla çok sayıda ekibin çalışma yürüttüğü alanda iş makineleri de öbeklenmiş kütük, tomruk ve ağaç birikintilerini kaldırıyor.

Arama kurtarma çalışmalarına komando birlikleri de katılıyor. Orman köylüsü selin sürüklediği tomruk ve kütüklerin kaldırılması çalışmalarına yardım ediyor.

Arama kurtarma köpekleri de bölgede arama çalışmalarına katılıyor.

Bakan Yardımcısı Karaloğlu bölgede

Çalışmaları İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kırklareli Valisi Birol Ekici ve AFAD Başkanı Okay Memiş koordine ediyor.

Karaloğlu ve beraberindekiler arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü alanda incelemelerde bulundu.

Münir Karaloğlu, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgenin dün çok kuvvetli sağanağın etkisinde kaldığını anımsattı.

Sağanağın Sisli Vadi mevkisinde sele neden olduğunu ifade eden Karaloğlu, "DSİ'den teknik arkadaşlar son beş yüz yılda, 24 saatte bu bölgede bu denli büyük bir yağışın olmadığını ifade ediyor. Son 24 saatte metrekareye 196 kilogram yağış düşmüş durumda." dedi.

Devlet birimlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da arama kurtarma çalışmalarına havadan ve karadan devam ettiğinin altını çizen Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Sahada 590 personelle arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor ve 165 araç da bu arkadaşlarımıza destek veriyor. Dün bölgede çok su vardı, dün çalışamadık. Dün AFAD Başkanımız ve Valimiz de araçla girdikleri bölgede tehlike atlattılar. Bugün su çekildi. Şimdi bölgede geniş bir vadiyle karşı karşıyayız. Arama kurtarma yapan kişi sayısını arttırmak üzere Milli Savunma Bakanlığımızdan ilave destek istedik, 373 askeri personel de bölgeye intikal edecek, çoğunluğu komando olmak üzere. Onlar da arama kurtarma faaliyetlerinde inşallah bizlere yardımcı olacaklar."

Karaloğlu, bölgede selin sürüklediği çok sayıda orman emvali olduğunu ifade ederek, bu enkazı kaldırmak amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçirildiğini ve orman köylüsünün de bu faaliyete katılacağını ifade etti.

Bakan Yardımcısı Karaloğlu, artık iklimin farklı bir boyuta geldiğini belirterek, vatandaşlardan AFAD ve meteorolojik uyarıları dikkate almalarını istedi.

Allah'ın daha büyük afetlerden Türkiye'yi koruması temennisinde bulunan Karaloğlu, selde yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti, vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.

İçerisinde 18 bungalov evin olduğu konaklama tesisinin ruhsatsız olup olmadığı yönündeki soruyu Karaloğlu, "Bu, savcılığın meselesi, başsavcımız olayın üzerine, soruşturma başlatılmış durumda. Kimse merak etmesin soruşturma yapılacak ve gereği yapılacak." diye yanıtladı.

Kaybolanların arasındaki çiftin ailesi gözyaşlarıyla bekledi

Selde kaybolanlar arasında tatil için bölgeye gelen doktor Selman Bağışlar (27) ile beslenme ve diyetetik bölümü öğrencisi eşi Mihriban Bağışlar (25) da bulunuyordu.

Dün suların yükselmeye başladığı sırada ailelerine telefonda "sel geldiğini" haber verip, araçlarıyla bölgeden uzaklaşmaya çalıştıkları ancak sel sularının çifti sürüklediği öğrenildi. Bugün çiftin cenazesi araçlarının yakınında bulundu.

Üç ay önce evlenen çiftin yakınları aramaların başladığı andan itibaren bölgede yer aldı. Umutlu haber bekleyen yakınları, çiftin cesetlerinin cenaze araçlarına konmasıyla gözyaşlarını tutamadı.

Bölgede ikisi dün, üçü de bugün olmak üzere 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kayıp kişinin aranması çalışmaları sürdürülüyor.

Tesis ruhsatsız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kırklareli'ndeki sel felaketinde vatandaşların vefat ettiği bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği belirlenen işletme sahibi hakkında, taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesi Sisli Vadi'deki bungalov evlerin bulunduğu bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle vatandaşların vefatının herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Olayla soruşturma başlatıldığı ve bungalov evlerin ruhsata aykırı inşa edildiği bilgisini paylaşan Tunç şunları kaydetti:

"Söz konusu olaya ilişkin Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verilmiştir."

Bölgede hayvancılık yapan kişi seldeki durumu anlattı

Selin yaşandığı bölgede hayvancılık yapan Fuat Ateş (40), sel nedeniyle ağılının yıkıldığını ve bazı hayvanlarının kayıp olduğunu söyledi.

Dün sabah derenin taşmaya başlaması ile bazı hayvanlarını ormanlık alana saldığını belirten Ateş, daha sonra kendisinin bölgeden uzaklaştığını anlattı.

Bazı vatandaşların bölgede mahsur kaldığını öğrenince geri döndüğünü ifade eden Ateş, "Kendimizi kurtardık, ormana kaçtık. Buraları yıkıldı gitti her taraf. Çıktık ormana ağabeyimle burada bir vatandaşı gördük ağaçların kenarında. Bir şekilde onu kurtardık her yeri kırık şekilde." ifadelerini kullandı.

Ateş, ancak suların ortasında kalan ve feryat eden kişilere ulaşmadıklarını ifade etti.

Sesin geldiği yerlerini arama kurtarma ekiplerine gösterdiklerini belirten Ateş, "Sağ olsunlar bizi dinleyip gidip baktılar 2 canlı çıkarıldı. Biz kendi acımızı onları görünce unuttuk. Bizim acı değil. Bizimki olur geri gelir. Hanımla burasını daha da iyi yaparız. Cana gelmesin. Suyun yükselmesini gördük ben buraya müdahale bile edemedim. 50 baş hayvanım vardı." diye konuştu.

Dün başlayan sağanak sonucu Değirmen Deresi taştı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde dün sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatıldı, suların çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı.

Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomruklar, sel suları ile sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaşmış, bu tomrukların da etkisiyle evler sürüklenmişti. Bölgeye sevk edilen ekipler, tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı dün kurtarılmıştı.