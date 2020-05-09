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9 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Kirli hava soluyoruz

09 Mayıs 2020, Cumartesi
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası raporuna göre Türkiye’de en az 75 milyon kişi kirli hava soluyor.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, “Türkiye 2019 Hava Kirliliği Raporu”nu açıkladı. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Baran Bozoğlu tarafından çevrimiçi bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanan raporda şehir ölçeğinde Türkiye’de en az 75 milyon kişinin kirli hava soluduğu belirlendi. Gazeteduvar’daki habere göre Rapor, Türkiye‘de hava kirliliği yaşayan bölgeleri belirlemek adına kanser, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, astım, alerji, stres, depresyon gibi sağlık problemlerine yol açan partikül madde 2,5 (PM2,5), partikül madde 10 (PM10), kükürtdioksit (SO2), azotdioksit (NO2), azotoksitler (NOX), karbonmonoksit (CO) ve ozon (O3) parametreleri için sınırların aşıldığı gün sayıları ve yıllık ortalama değerleri inceliyor. 

Bütün şehirlerde hava kirli

Raporda tüm şehirler hava kirliliği sorununun yaşandığı belirtilmekle beraber genel olarak hava kirliliğinin en yoğun olduğu kentlerin Bursa, Adana, Ankara, İstanbul, Iğdır, Şırnak, Muş, Manisa, Kahramanmaraş, Karabük, Çanakkale, Denizli, Zonguldak, Edirne – Keşan, Şanlıurfa olduğu vurgulandı. Türkiye‘de PM2,5 mevzuatı olmadığına ve yeterli ölçüm yapılmadığına dikkat çeken Bozoğlu, 257 istasyondan sadece 138 istasyonda PM2,5 ölçümü yapıldığını, ancak 138 istasyonun ise 41‘inin 2019 yılında ölçüm yapmadığını belirtti. Bozoğlu ayrıca, “İnsan sağlığı ve doğa için risk olan kömürlü termik santrallerin olduğu bölgelerdeki istasyonların bir kısmında (Muğla-Yatağan, Sivas Kangal) ölçüm yapılmaması ve bu santrallerin etkisini tespit etmesi gereken istasyonlarda tüm kirlilik parametrelerinin (PM 2,5) ölçülmemesi dikkat çekicidir” dedi.

HAVA KALİTESİNDEKİ İYİLEŞME GEÇİCİ

Raporu kamuoyuyla paylaşan Baran Bozoğlu, Covid-19 salgını sebebiyle alınan tedbirler sonucunda hava kalitesindeki iyileşmeye başladığına da vurgu yaptı. Bu iyileşmenin yalnızca anlık olduğunun, hava kirliliği sorununun doğrulanmamış ve kısa süreli verilerle değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizerek, hava kirliliğinin uzun dönemli etkilerine dikkat çekti. Bozoğlu “2014‘den bu yana hava kalitesine dair yayımladığımız raporlar incelendiğinde, neredeyse bütün şehirlerimizde hava kalitesinin her yıl gittikçe kötüleştiği ve beş yıldır üst üste bütün şehirlerde kirli hava solunduğu görülebilmektedir.” dedi. Bozoğlu, “Hava kirliliği, solunum yolu hastalıklarını oluşturmakla beraber insan bedenini zayıflatması sebebiyle Covid-19 gibi hastalıkların daha da ölümcül veya hasarlı olmasına sebep olmaktadır.” diye konuştu. “Ülkemizde ve tüm dünyada Covid-19 salgını yaygınlığı sürdürmesine ve hava kirliliğinin azaldığına dair bilgi paylaşımlarına rağmen, hava kirliliğini kalıcı olarak azaltacak ve ortadan kaldıracak önlemlerin, planların, uygulamaların paylaşılmamış olması geleceğe umutla bakmamıza engel olmaktadır” şeklinde konuştu.

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