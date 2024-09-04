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4 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Kirlilik azalınca balık sayısı ve biyoçeşitlilik arttı

04 Eylül 2024, Çarşamba 17:30
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi’nde 2007 yılından bu yana yürütülen çevre yatırımlarıyla kirliliğin azaldığını, balık popülasyonunun arttığını söyledi.

İzmit Körfezi’nde kirlilik azalınca balık popülasyonu ve biyoçeşitlilik arttı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi’nin, etrafındaki sanayi tesisleri, yerleşim alanları, limanlar nedeniyle çok ciddi ekonomik ve lojistik hareketliliğin içinde yer aldığını belirtti. “Yani kuşatılmış Körfez’den söz etmek mümkün” diyen Büyükakın, Marmara Denizi’nin tamamının da bu durumda olduğunu vurguladı.

Büyükakın, İzmit Körfezi’nin etrafında 2 milyonluk nüfusun yaşadığına işaret ederek, “Bütün bunlar inanılmaz bir yük. Yönetilmesi gerçekten güç. Yıllardan beri devam eden duyar-sızlık var. Çok eskiye dayalı geçmiş var” dedi. İzmit Körfezi’nde kirlilik azalınca balık popülasyonu ve biyoçeşitlilik arttı. “Kocaeli’de denize bir damla evsel atık su deşarjı yapılmıyor” Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK’ın 2007’den bu yana İzmit Körfezi’nin korunmasına yönelik önemli çalışmalar yürüttüğüne değinen Büyükakın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında başlatılan “İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi” kapsamında 2 Mayıs 2023’ten bu yana İzmit Körfezi’nin doğu yakasında dip çamuru temizliği yapıldığını hatırlattı.

Büyükakın, yaklaşık 100 yılda biriktiği değerlendirilen 8 milyon ton dip çamurunun temizlenmesi için çalışmaların devam ettiği İzmit Körfezi’ne, 23 arıtma tesisi sayesinde derelerden gelen günlük 400 ton çamurun denize akmasının önlendiğini bildirerek, “Deniz ekosistemi açısından, biyolojik çeşitliliğin devamı açısından da o çamurun oradan uzaklaştırılması, balıkların yumurtlama alanları vesaire açısından da önemli. Aynı zamanda denizin oksijen seviyesi açısından da önemli” diye konuştu. Denizin oksijen seviyesinin düşmeme-sinin önemine değinen Büyükakın, “Kocaeli’de 23 arıtma tesisi var. Bunların tamamı biyolojik arıtma. Yüzde 73’ü ileri biyolojik, yüzde 27’si biyolojik arıtma. Kocaeli’de denize bir damla evsel atık su deşarjı yapılmıyor. Bu niye önemli? Bu da yine azot ve fosfor açısından önemli. Çünkü azot ve fosforun denizde kirliliğe, bazı mikroorganizmaların gelişmesine sebep oluyor ki, o da müsilaj dediğimiz problemle bizi karşı karşıya getiriyor” bilgilerini paylaştı.

TRT Haber

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