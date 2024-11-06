Kırmızıda geçmek cep yakacak

Ekim ayında açıklanan enflasyon verileriyle birlikte belirlenen yüzde 43,93’lük yeniden değerleme oranı, trafik cezalarına da yansıdı.

Yılbaşında trafik cezaları, otoyol ve köprü geçiş ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve araç muayene ücretleri yüzde 50 zamlanacak. Zamlı rakamlara göre yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin veya cep telefonuyla konuşmanın cezası 2 bin 167 liraya yükselecek. Trafik magandalarının muhatıp olduğu makas atmanın cezası 9 bin 267 liraya yükselirken drift atmak ise 46 bin 392 lira oldu. Haber Merkezi

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