“Kış geldi ne yapacağız?”

Osmaniye’de eşi asgari ücretle çalışan epilepsi hastası Buket Yalçınkaya, geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirterek “Asgari ücretle geçiniyorum diyenler yalan söylüyor, asgari ücretle geçim olmaz. Ben geçinemiyorsam kimse geçinemiyordur.'' dedi.

Yalçınkaya şöyle devam etti: ''Dolabımın içi zaten boş, hiçbir şey alamıyorum. Her bir şeyi bakkala yazdırmak zorunda kalıyorum çünkü elimde avucumda hiçbir şey yok. Sobam yok, odunum yok, kış geldi ne yapacağımı bilmiyorum. Oğlum üşüyor ‘anne ben üşüyorum’ diye battaniyeye sarılıyor. Oğlumun kıyafetleri yırtık kıyafeti yok. Oğlum her zaman yanıma geliyor dolabı açıyor ‘anne yine mi zeytin’ diyor bana.”

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