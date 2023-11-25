“Kış lastiği” mesaisi

Trakya’da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için bugün başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması sebebiyle satış yerleri ve tamirciler yoğun mesai harcıyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi ticari araçların dışında vatandaşlar hususi araçlarına da kış lastiği taktırıyor. Uygulamanın başlamasına günler kala araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, sanayi sitelerindeki lastikçilere geldi. Kırklarelili lastik tamircisi Kadir Günay, kış lastiği değiştirmek isteyen sürücülerin son bir haftadır yoğunluk oluşturduğunu söyledi. Bölgede bir süre etkili olan kar yağışının da vatandaşları kış lastiği için hareketlendirdiğini ifade eden Günay, can ve mal güvenliği için sürücülere kış lastiği taktırmalarını önerdi. Edirne ve Tekirdağ’da da lastik tamirci ve lastik satış yerlerinde yoğunluklar yaşanıyor. AA

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