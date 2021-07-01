Kısıtlamalar bitti, maskeye devam

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 aydır uygulanan kısıtlamalar sona erdi.

Sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması kalktı. Eğlence yerleri, sinema salonları açıldı ve kafe ve restoranlardaki sınırlamalar bitti. Kamu kurumlarında normal mesai düzenlemene geçiliyor. Pazartesi-Cumartesi günleri saat 22.00’dan sabah 05.00’a kadar olan ve Pazarları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile sınırlama süresince uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erdi. Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerlerine girişte daha önce belirlenen “ateş ölçümü, HES kodu sorgulama, maske takma” tedbirlerine devam edilecek. Masalar arası mesafe 1,5 metre olacak, aynı masada oturan kişi sayısı ise sınırlandırılmayacak. Öte yandan normalleşme kurallarına rağmen maske kullanma zorunluluğu devam ediyor. Uzmanlar aşı yaptıran kişilerin de özellikle Delta varyantı sebebiyle maske kullanmaya devam etmesi gerektiğine işaret ediyorlar. Delta varyantı sebebiyle yüksek oranda aşılama yapılan İsrail ve İngiltere gibi ülkelerde de yeniden maske kullanımı zorunlu hale getirildi.