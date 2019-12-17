Kitap okuyana ücretsiz ikram

Van’ın Erciş ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kaymakamlık ve Evrensel Hafızlar Derneği’nin desteği ile oluşturulan “Kitap Kahve”, kitap okuyanlara ücretsiz ikramlarda bulunuyor.

Şehir merkezinde kitap okumayı özendirmek amacıyla 2 yıl önce oluşturulan ve içerisinde dinlenme bölümleri ile 5 bin kitabın bulunduğu kafe, yediden yetmişe herkese kitap okuma imkânı sunuyor. Kitap okuyanlara ücretsiz çay, kahve ve pasta ikramı yapılan, satranç, mangala ile çeşitli zekâ geliştirici oyunların bulunduğu ve aktivitelerin düzenlendiği mekan, 2019 yılında 25 bin kişiyi ağırladı. Evrensel Hafızlar Derneği Erciş Şube Başkanı Cafer Şahan, yaptığı açıklamada, “Bir yıl içerisinde kitap kahvemizi 25 bin kişi ziyaret etti. Hedefimiz önümüzdeki yıl bu sayıyı 40 bine çıkarmak. Buraya gelip ders çalışan, kitap okuyan gençlerimize yönelik ücretsiz 2 günlük Karadeniz bölgesi gezisi de gerçekleştirdik” dedi. AA

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