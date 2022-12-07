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8 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Kivide gelecek yıl hedef 100 bin ton

07 Aralık 2022, Çarşamba 17:00
Türkiye’de yaklaşık 30 ilde üretimi yapılan ve getirisi ile üreticisinin yüzünü güldüren kivide yıllık üretim miktarının 100 bin tonu geçmesi hedefleniyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Türk çiftçisinin kivi ile 1988 yılında tanıştığını söyledi. İlk olarak Yalova’da üretimine başlanılan kivinin daha sonra Karadeniz Bölgesi’ne yayıldığını belirten Soydan, Ordu, Rize ve Giresun’da kiviye ilginin her geçen yıl arttığını vurguladı. Soydan, bu illerin yanı sıra 25 ilde daha kivi yetiştirildiğini, kivi üretiminin bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını aktardı. Son dönemde Karadeniz’in yanı sıra Akdeniz ve Marmara bölgesinde birçok ilde kivi tarımı yapıldığını dile getiren Soydan, kivinin yabancısı olduğu bu topraklarda yaygınlaşmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Kivide üretim 90 bin tonu buldu

Soydan, ülkede her geçen yıl tüketimi artan kivinin rekoltesinin de arttığını, bu yıl toplam rekoltenin 90 bin tonu bulduğunu söyledi. Özellikle Yalova, Bursa, Ordu, Rize ve Samsun’da kivi rekoltesinde artış yaşandığını anlatan Soydan, “Kivinin ülke ekonomisine katkısı ise aynı oranda artıyor. Sadece bu yıl kivinin ülke ekonomisine katkısının yaklaşık 800 milyon lirayı bulması bekleniyor.” dedi.

AA

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