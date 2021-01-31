Kıyı Emniyeti, Zeytinburnu'nda karaya oturan gemiyi inceledi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ekipler, Zeytinburnu Sahili'nde önceki gün karaya oturan Komor Adaları bayraklı "STREAMLINE" adlı kargo gemisinin içinde ve çevresinde incelemede bulundu.

Alınan bilgiye göre, hacizli olması nedeniyle yaklaşık 3 yıldır Zeytinburnu açıklarında demir atmış vaziyette bulunan ve önceki gün sürüklenerek, karaya oturan 108 metre uzunluğundaki "STREAMLINE" adlı kargo gemisinin içinde ve çevresinde inceleme yaptı. Kıyı Emniyeti dalgıçları da denizin altından geminin karaya oturduğu bölgeyi gözlemledi. Ekiplerin incelemesini tamamlamasının ardından geminin nasıl kurtarılacağına karar verilecek. Sancak tarafından karaya oturmuş vaziyette olan gemide bulunan 3 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu tahliye edilmişti. AA

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