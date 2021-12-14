Kıyı rehabilitasyonu su baskınlarını önledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz seviyesinin altında kalan Mavişehir’de özellikle şiddetli lodosun olduğu günlerde deniz seviyesinin yükselmesiyle oluşan taşkınlara son vermek için yaptığı Kıyı Rehabilitasyon Projesi etkisini gösterdi.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre uzun yıllar Aralık ayı ortalamasının üzerinde yağışı ayın ilk 13 gününde alan Karşıyaka’da projenin uygulandığı Mavişehir bölgesinde korkulan olmadı. Mavişehir Mahallesi Muhtarı Gürol Küçükgörür, “Maalesef yıllardır en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi burada denizin yükselmesiyle birlikte mahalle içine kadar gelen sulardı. Son yapılan rehabilitasyon projesiyle bunun sona erdiğini düşünüyoruz. En son yağışlar sonrasında deniz yükselmesi olmasına rağmen sıkıntı yaşamadık. Projenin su baskınına engel olduğu sabitlenmiş oldu” ifadelerini kullandı. Rehabilitasyon çalışmasının bölgeye nefes aldırdığını aktaran mahalle sakini Zeki Sungur ise, “16 senedir burada oturuyorum. Denizin taşması burada daha önce bazı problemler oluşturdu. Bugün çalışma yapılan bölgeyi dolaştım. Son yağışların şu anda bizim mahalleye etkisi olmadı. Çalışmanın faydası oldu, olacağına da inanıyorum” dedi. İzmir - anka

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