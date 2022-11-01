Kıyılardan 180 bin ton atık toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Deniz ve Kıyı Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından deniz çöpleriyle etkin mücadele sağlamak amacıyla, “Sıfır Atık Mavi Hareketi” kapsamında başlatılan “Deniz Çöpleri İl Eylem Planları” çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Yurt genelindeki kıyılardan Haziran 2019-Ekim 2022 arasında yaklaşık 180 bin ton atık toplandığı aktarılan açıklamada, “Ülke genelindeki deniz yüzeyi, deniz dibi ve kıyılarındaki temizleme çalışmalarında toplanan 180 bin ton atığın 135 bin tonu plastik çıktı.” bilgisi verildi. AA

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