Kocaeli’deki binaların yüzde 45’i riskli

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, Kocaeli’deki 305 bin civarındaki binanın 140 bininin, 1999’daki Gölcük ve Düzce depremlerinden önce yapıldığını belirterek uyarılarda bulundu.

Depremden önce inşa edilen binaların risk teşkil ettiğini anlatan Ali Akgün, “Kocaeli’deki binaların yapı stoku 2000 yılı öncesi inşa edilen yapıların sayısının 140 bin civarında olduğunu biliyoruz. Şu anda günümüzde toplamda yapılan bina sayısı 305 bin civarında. Yani bunların yüzde 55’lik bir kısmı depremden sonra getirilen prosedürlere uymuş, mühendislik hizmeti almış, depreme dayanıklı yapılar olduğunu söyleyebiliriz. Depremden önce inşa edilen yüzde 45’lik bölümdeki yapılarla ilgili elimizde bir veri yok. Bu yüzde 45 oranındaki yapılar, 1999 yılında yaşanan hem 17 Ağustos Gölcük hem de 12 Kasım Düzce depremlerinde performans göstermiş binalar. Bunların olası bir depremde risk teşkil edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Haber Merkezi