"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Kocaeli'deki depo yangınında son durum?

06 Haziran 2019, Perşembe 13:29
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir lojistik depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İtfaiye ekipleri, içeride mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine de çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem alan itfaiye ekipleri, zaman zaman patlama sesleri de duyulan yangına güçlükle müdahalede bulundu. 

Yangın sırasında içeride bugün mesaiye gelen yaklaşık 30 kişi bulunduğu, birçoğunun kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı, yaralanan 5 kişinin ise çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. 

İtfaiye ekipleri, içeride mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine de çalışma başlattı. 

Bu arada, yangını söndürme çalışmalarına Kocaeli merkez ve ilçeleriyle İstanbul itfaiyesi katıldı. 

"Yangını kontrol altına almaya başladık"

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu üzücü olayı duyar duymaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 9 dakika içerisinde yangına müdahale etmeye başladığını söyledi. 

Çok sayıda ambulans ekibinin de olay yerine intikal ettiğini dile getiren Çiftçi, "Şu anda hamdolsun yangını kontrol altına almaya başladık. İçeride kalan vatandaş var mı yok mu bu konu sadece söylem çerçevesinde, inşallah yoktur. Bu olay hepimizi üzmüştür mübarek bayram günü ama itfaiye ekibimiz canla başla ve komşu ilçelerin de takviyesiyle 30 civarında itfaiye ekibimiz olay yerinde ve yangın kontrol altına alınmış durumda." şeklinde konuştu.

Çiftçi, gazetecilerin "İçeride yaralılar olduğu söyleniyor, bilgi var mı, kaç yaralı var, durumları nedir?" sorusuna, "5 vatandaşımız yaralanmış ve ambulansla hastanelere sevk edildi. Kontrol altındalar şu anda durum bu şekilde, durumları ağır değil. İçeride mahsur kalanlar var mı şu anda öyle bir söylem var ama net bir bilgi yok." yanıtını verdi. 

Başkan Çiftçi, yangının neden çıktığının olay yeri incelemesi sonucunda ortaya çıkacağını, şu anda kendilerine ulaşan herhangi bir bilginin olmadığını söyledi. 

Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da ekiplerin en kısa sürede ulaştığını belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti. 

AA

Okunma Sayısı: 265
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kocaeli'deki depo yangınında son durum?
    📷

    Böyle bir tünelden geçtiniz mi?

    'Plastikler içerisinde en zararlısı'

    Vezneciler'deki terör saldırısının üzerinden 3 yıl geçti

    Endonezya'da 17 mürettebat halen kayıp

    Everest Dağı'ndan 11 ton çöp toplandı

    Hakkari'deki askeri araç kazasından acı haber!

    Siyasetin dili kırıcı olmasın

    Hürmet, en güzel bayramı yaşatıyor

    Saraybosna'da yeni toplu mezar tespit edildi

    Bayrama özel 9 sağlıklı salata

    HES suyu tutunca...

    YSK Başkanı Güven: 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir
    📷

    Tefekkür Penceresi
    📷

    Akıllı Tahta

    Plan, Kudüs’ün tamamının İsrail’e bırakılmasını öngörüyor

    Kanada’dan Çin’e Uygur tepkisi: Toplama kamplarına son verin

    Sudanlı muhalifler: Ölü sayısı 100'ün çok üzerinde

    Adaletten daha önemli bir şey yoktur

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Ahmet BATTAL

    Ne yöne dönelim?
    Faruk ÇAKIR

    Bir gurbetçinin bayram hatırası
    Süleyman KÖSMENE

    Kötü birine iyilik edilmez mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdullah ŞAHİN

    Mevlâ görelim neyler
    Misbah ERATİLLA

    Kırmızı kurdelenin sırrı
    Genel

    YSK Başkanı Güven: 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Sayılı günler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.