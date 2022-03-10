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11 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Kontak kapattılar

10 Mart 2022, Perşembe 17:00
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Ankara’da özel halk otobüsleri ve dolmuşların aşırı artan motorin fiyatları sebebiyle çalışmama kararı alması üzerine ek sefer konulacak güzergâhlar ve saatlerini duyurdu.

Buna göre Ankara’da toplam 52 otobüs güzergâhında 202 ilâve otobüs ve bin 377 ek servis konuldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada özel halk otobüsleri ile dolmuşların artan akaryakıt fiyatları sebebiyle zarar etmemek için biniş fiyatının 8 TL olmasını istediğini, vatandaşın bunu karşılayamayacak olması sebebiyle özel taşımacıların çalışmama kararı aldığını duyurmuştu. Yavaş ABB’ye bağlı EGO’nun ek seferleri hizmete sunacağını açıklamıştı. Özel halk otobüsleri kontak kapatırken belediye otobüsleri bu sabah ek seferlere başladı. Özel araç sahiplerinin duraklarda bekleyen vatandaşları araçlarına alarak gideceği yere bıraktığı da gözlendi. 

Ankara - Recep Gören

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