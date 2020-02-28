Depremin yaşandığı Elazığ'da kimi çadırda kalan kimi yakınlarının yanına sığınan depremzedelerin, Doğukent ve Kırklar mahallelerinde geçici olarak barınmaları için kurulumu tamamlanan konteynerlere yerleşme süreci devam ediyor.

Elazığ'da depremzedelerin geçici barınmaları için kurulum çalışmaları süren konteyner kentte yaşam başladı.

Merkezi Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar hızla sürüyor.

Bu kapsamda depremzedelerin kalıcı konutlar inşa edilene kadar geçici barınmalarını sağlamak için Elazığ'ın Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent, Hankendi mahalleleri ile Sivrice'nin Gölbaşı mevkisinde 4 bin 806 konteyner kurulması için çalışmalar devam ediyor.

Doğukent Mahallesi'nde 900, Kırklar Mahallesi'nde de bazıları iki katlı 456 konteynerin kurulumu tamamlandı.

Daha önce kimi çadırda, yurtta kalan kimi yakınlarının yanına sığınan depremzedeler, alt yapısı ve çocuklar için park alanları bulunan, sıcak bir ortamda güvenle yaşamlarını sürdürecekleri konteynerlere yerleşiyor.

Geçici barınma olanağı buldukları konteynerlerde yaşayan depremzedeler eşyaları ile AFAD tarafından kendilerine bırakılan kolilerdeki gıdaları yerleştiriyor, temizlik yapıyor, çocuklar ise kurulan parkta oyun oynuyor.

Yetkililere teşekkür ettiler

"Sıcak bir yuvam var"

Doğukent Mahallesi'nde konteynere yerleşen Saadet Bayaral, yaptığı açıklamada, büyük bir felaket yaşadıklarını, etkisini hala hissettiklerini söyledi.

Depremin yaşandığı andan bu yana devletin uzattığı yardım eli ile yaralarını sarmaya başladıklarını belirten Bayaral, "Devlet yurdunda kalıyordum, şimdi konteynere geçtik. Allah devletimize zeval vermesin, çok şükür başımızı sokacak bir evimiz olsun, sıcak suyumuz olsun her konuda destek ve yardımları oldu. Evim ağır hasar gördü, yıkıldı. Evim olana kadar buradayım. Çok şükür, iyiyiz, çocuklarımla çok rahatım, sıcak bir yuvam var." dedi.

'Rabbim bu günleri bir daha yaşatmasın'

Sonay Elekçi de depremde ağır hasar gören evlerinin yıkıldığını, 5 çocuğu ile devletin kendilerine sağladığı imkan sayesinde konteynere yerleştiğini belirtti.

Elekçi, "Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun, sahip çıktılar, bizleri konteynere yerleştirdiler. Yatak, yemek, her şeyimizi veriyorlar. Isıtıcı, tüp, sığınacak yer verdiler, daha devletimizden ne isteyebiliriz? Allah devletimize zeval vermesin, eksikliğini göstermesin. Rabbim bu günleri bir daha yaşatmasın. Devletimize gönülden teşekkürler ediyoruz." diye konuştu.

'Konteynerlerimiz güzel, çadırdan çok iyi'

Kırklar Mahallesi'nde konteynere yerleşen Cuma Tekocak da Elazığ halkı olarak sıkıntıyı günler yaşadıklarını söyledi.

Tekocak, "Devlet yardımlarla yaşanan felaketin izlerini silmeye çalışıyor. Devletimiz Elazığ'da, Allah razı olsun. Konteynerlerimiz güzel, çadırdan çok iyi. Şimdi bize verilen konteynerlerde kalacağız. İkinci kat çıktı bize. Konteyneri gezdik, çok güzel." dedi.