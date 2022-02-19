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19 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Konya-Aksaray yolunda otobüs devrildi: 5 kişi öldü, 2'si ağır 26 kişi yaralandı

19 Şubat 2022, Cumartesi 12:04
Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde 48 J 8149 plakalı tur otobüsü yoldaki buzlanma nedeniyle devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada 5 kişi vefat etti, 26 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Henüz kimlikleri belirlenemeyen 5 kişinin cenazesi, incelemelerin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Cenazelerin kimlik tespiti sürerken Konya'da çeşitli hastanelere kaldırılan 26 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Uzun süre trafiğe kapatılan kara yolu devrilen otobüsün kaldırılmasıyla tek şeritten ulaşıma açıldı.

Öte yandan, tur otobüsünün İzmir'den Kapadokya bölgesine gezi için gidenleri taşıdığı öğrenildi.

Otobüs şoförleri gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının kazaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kazanın sabah saat 06.38 saatlerinde gerçekleştiği bildirildi.

Tur otobüsünde 2'si şoför 45 kişinin bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kazayla ilgili olarak derhal soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz koordinesinde olay yeri, adli ve otopsi işlemleri için 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazaya karışan otobüsün 2 şoförü yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AA

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