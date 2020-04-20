Konya’da 35 metre çapında obruk

Konya’nın Karapınar ilçesinde 35 metre çapında, 15 metre derinliğinde yeni obruk meydana geldi.

İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Çingir Mevkii’ndeki mera alanında koyun otlatan İsmail Türk, arazide 35 metre çapında 15 metre derinliğinde obruk olduğunu gördü. Sürekli aynı bölgede koyun otlattıklarını ifade eden Türk, şunları kaydetti: “Her zaman geldiğim merada, bir farklılık olduğunu gördüm. Yaklaştığımda obruk olduğunu gördüm. Korkunç bir görüntü vardı. Bu alanda koyun otlatan çok çoban var. Bölgenin tellerle çevrilip koruma altına alınmasını istiyoruz.” AA

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