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20 ARALIK 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Konya'da eğitime kar arası

19 Aralık 2021, Pazar 19:00
Konya merkez ve ilçelerinde etkili kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyyit Ali Büyük, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tamamı Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Konya merkeze bağlı 24 ilçede, 20 Aralık Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Buna göre merkez ilçeler Meram, Selçuklu ve Karatay ile Cihanbeyli, Ahırlı, Altınekin, Akören, Bozkır, Derebucak, Çeltik, Derbent, Hadim, Taşkent, Sarayönü, Yalıhüyük, Yunak, Doğanhisar, Ilgın, Akşehir, Kadınhanı, Hüyük, Seydişehir, Beyşehir ve Çumra ilçelerinde eğitim çevrim içi gerçekleştirilecek.

Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

Öte yandan kentte dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı ulaşımda da aksamalara neden oluyor.

Seydişehir-Antalya kara yolundaki 1825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı Seydişehir ilçesinde Marangozlar Sanayi Kavşağında bölge trafik ekipleri tarafından dün geceden itibaren tırların geçişine izin verilmiyor. Küçük araçlar ise zincir ve kar lastiği bulunması halinde geçiş yapabiliyor.

Öte yandan karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu trafiğe açık tutuyor.

Ayrıca, Ankara-Konya-Kırıkkale-Aksaray kara yollarının kesiştiği Kulu kavşağında kar yağışı sürüyor.

Kulu-Konya kara yolunda kar yağışının yanı sıra yer yer sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düşüyor.

Trafik akışı sorunsuz devam ederken, belediye ve karayollarına bağlı ekipler yolları açık tutmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Aralık Pazartesi ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Karaman'ın Başyayla ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Karaman'ın Başyayla ilçesinde, etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime yarın için ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

AA

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