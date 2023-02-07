Konya Emniyet Müdürlüğü vatandaşları uyardı: "Özel araçlarla yola çıkmayın"

Konya Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye yardımların daha rahat ulaştırılabilmesi için vatandaşların özel araçlarıyla yola çıkmaması uyarısında bulundu.
Madenciler de arama kurtarma çalışmalarına katıldı
30 saat sonra dökülen sevinç gözyaşları: ''Herkesin kurtulmasını diliyoruz"
10 ilde toplam vefat sayısı 3432'a yükseldi, 21103 kişi yaralandı, 8 bini aşkın kişi kurtarıldı
6 aylık bebek Ayşe Vera ve annesi 29 saat sonra kurtarıldı
'1600'ün üzerinde ilave arama kurtarma ekiplerini Hatay'a gönderiyoruz'
Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, depremler ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik yoğunluğu oluştuğu bildirildi.
Bu yoğunluğun, deprem bölgesine gidecek araçların seyrini olumsuz yönde etkilediği vurgulanan açıklamada, "Vatandaşlarımız, arama kurtarma ekipleri ile gerekli takviye araç gereç ve yaşam malzemelerinin deprem bölgelerine daha hızlı ve güvenli şekilde ulaşabilmesi için önemli bir durum olmadıkça özel araçlarıyla şehirlerarası yolculuk yapmamalı. Vatandaşların, deprem bölgelerine giderek, kara yollarındaki yoğunluğu artırmamaları önemle duyurulur." ifadesi kullanıldı.
AA