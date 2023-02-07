Konya Emniyet Müdürlüğü vatandaşları uyardı: "Özel araçlarla yola çıkmayın"

Konya Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye yardımların daha rahat ulaştırılabilmesi için vatandaşların özel araçlarıyla yola çıkmaması uyarısında bulundu.

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