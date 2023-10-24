Konya Karatay Belediyesi binasında yangın

Konya Karatay Belediyesi binasında çıkan yangın, hasara yol açtı.

Aziziye Mahallesi’ndeki hizmet binasının çatı katında yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye aracı ve ekiple yangına müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Yangın söndürme çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye binası önünde gazetecilere, yangının yemekhane bölümünde öğlen yemeğini hazırlayan personel tarafından fark edilmesi üzerine hemen olay yerine geldiklerini söyledi.

Kılca, ilk andan itibaren yangın söndürme çalışmalarına hızla başladıklarını belirterek, "Muhtemelen yemekhane bölümümüzün baca kısmından çatıya sıçradığı tahmin edilen yangına önce personelimiz müdahale etmiş, söndüremeyince itfaiyeye haber vermişler. Çatı bölümümüzde hasar var. Hamdolsun kimseye bir şey olmadı. Önemli olan, cana bir şey gelmesin. Geçmiş olsun diyorum. Bu çalışmaları için itfaiye ekibimize, Büyükşehir Belediyemize, tüm personele teşekkür ediyorum." diye konuştu.