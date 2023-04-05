Koparanlara 244 bin lira ceza kesilecek!

Siirt'te endemik bir tür olan ve halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" diye bilinen ters laleyi koparanlara 244 bin 315 lira ceza uygulanacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ters lalelerin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Yaratılış harikası güzelliği ile tefekküre vesile olan ve 20 gün boyunca yaşayabilen ters laleler ilkbaharda İlahi hikmet ve vazifelendirilmeyle dağların süslenmesine, renklendirilmesine vesile oluyor. Ters lalelerin bölgenin bir değeri olduğu vurgulanan açıklamada, ters lalenin koparılmasının yasak olduğu, bunu koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 244 bin 315 lira ceza uygulanacağı bildirildi. AA

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