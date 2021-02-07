Koparanlara 80 bin lira ceza!

Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'nda geçen ay etkili olan kar yağışının ardından baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenlerin açmaya başladığı gözlemlendi

Spil Dağı'nın yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kardelenler bu yıl erken boy gösterdi. Kardelenler, Milli Park ziyaretçilerinin de keyifli anlar geçirmesine vesile oluyor. Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, koruma altındaki çiçeklerin yetiştiği alanları sık sık kontrol ediyor. Kardelenleri koparanlara 80 bin 465 lira para cezası uygulanıyor. AA

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