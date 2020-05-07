"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Koronaya rağmen Kudüs’e yardım

07 Mayıs 2020, Perşembe 23:30
Mirasımız Derneği, koronavirüs sebebiyle Ramazan ayı gelmeden bir ay önce “Kudüs’e dokun, berekete ortak ol” çağrısı ile başlattığı Kudüs’teki yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Yaklaşık 2 aydır kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kudüs’te başta “eski şehir” olarak bilinen ve tarihi surların içerisinde kalan bölge olmak üzere Müslümanların ticari hayatı neredeyse durma noktasına geldi. 103 yıldır devam eden işgalin ekonomik açıdan iyice yorduğu ve Müslümanlar arasında yüzde 85 yoksulluk sınırının olduğu Kudüs’te, koronavirüs nedeniyle bu Ramazan daha da zor geçiyor. Mirasımız Derneği, (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği) Kudüslü Müslümanların yaşadığı bu zorlu süreci en az zararla atlatmaları ve mağduriyetlerini gidermek adına çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan başlamadan bir ay önce, ihtiyaç sahibi Kudüslü ailelerin evlerine ve yardım merkezlerinden toplu kumanya dağıtımına başlamıştı. Ramazan ayı ile birlikte kumanya dağıtımları bütün hızıyla devam ederken, bir yandan da iftar organizasyonları gerçekleştiriliyor.

Engellemelerle karşılaşıyorlar

Her yıl Mescid-i Aksâ’nın hareminde iftar sofraları açıp, ülkemizdeki hayırsever kişi ve kurumlar adına ikramda bulunan Mirasımız, bu yıl koronavirüs sebebiyle Mescid-i Aksâ kapalı kalınca, aşevlerinde hazırlamış olduğu iftarlıkları Kudüslü ailelerin evlerine götürüyor. Mirasımız’dan yapılan açıklamaya göre, Ramazan ayı öncesi mahallelerdeki kapalı durumda olan lokantaları aşevlerine çevirip buradan isteyen ailelerin gelip iftar yemeği alması planlanmıştı fakat işgalci İsrail makamları böyle bir çalışmaya müsaade etmediler. Mirasımız ekipleri, Kudüs’te Kumanya dağıtımı ve evlere iftar servisi yaparlarken zaman zaman engellemelerle karşılaşıyorlar. Ev kiraları, elektrik ve su faturaları birikmiş, vergi borçları nedeniyle zor günler yaşayan Kudüslülerin nakdi yardıma da ihtiyaçları var. Mirasımız, başta ülkemiz ve Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere dünyanın birçok yerinden hayırseverlerin zekât, fitre ve fidye bağışlarını ihtiyaç sahibi Kudüslülere ulaştırmaya devam ediyor.

Okunma Sayısı: 114
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suçlama değil, dayanışma zamanı

    Dayanacak gücümüz kalmadı

    Hani ekonomi uçuşa geçecekti?

    28 Şubatçılarla ortak oldular

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    İkinci atak riski var

    'Dış kaynak bulunamazsa yükseliş devam eder'

    'Askıda fatura uygulamasında 56 bin ailenin faturası ödendi'

    Yoksulluk sınırı 6 bin 986 TL

    Pentagon: Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi görenler askere alınmayacak

    'İngiltere ekonomisi bu yıl yüzde 14 küçülecek'

    'Yurtlarda karantinaya alınanlardan 54 bin 3'ü tahliye edildi'

    Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 83 bine yaklaştı

    AYM infazı esastan görüşecek

    Trump'ın yaveri koronavirüse yakalandı

    Zehra Zümrüt Selçuk: 620 bin haneye ödeme yapıldı

    'Yaz tatilinde okul olmayacak'

    Uluslararası Af Örgütü'nden Yunanistan'a uyarı

    Salgında 'ikinci dalga'ya davetiye çıkarıyoruz

    'ABD, DSÖ'nün alternatifini kurabilir'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ahmet Cennete uçarken
    Genel

    28 Şubatçılarla ortak oldular
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Köln’ün Hüsnü Ağabeyi...
    Genel

    Hani ekonomi uçuşa geçecekti?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalizm, resmî doktrin oldu; “Fırka” ismi “parti”ye dönüştü
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronadan ders almazsak, daha ağırı gelmeyecek midir?
    Mustafa Gönüllü

    Bu hataların sorumlusu kim?
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan’da “kırk bin dil” ile duâ etmek
    Cevher İLHAN

    Ramazan’a hürmetsizliğin kaderî fetvası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.