Koronaya rağmen Kudüs’e yardım

Mirasımız Derneği, koronavirüs sebebiyle Ramazan ayı gelmeden bir ay önce “Kudüs’e dokun, berekete ortak ol” çağrısı ile başlattığı Kudüs’teki yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Yaklaşık 2 aydır kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kudüs’te başta “eski şehir” olarak bilinen ve tarihi surların içerisinde kalan bölge olmak üzere Müslümanların ticari hayatı neredeyse durma noktasına geldi. 103 yıldır devam eden işgalin ekonomik açıdan iyice yorduğu ve Müslümanlar arasında yüzde 85 yoksulluk sınırının olduğu Kudüs’te, koronavirüs nedeniyle bu Ramazan daha da zor geçiyor. Mirasımız Derneği, (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği) Kudüslü Müslümanların yaşadığı bu zorlu süreci en az zararla atlatmaları ve mağduriyetlerini gidermek adına çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan başlamadan bir ay önce, ihtiyaç sahibi Kudüslü ailelerin evlerine ve yardım merkezlerinden toplu kumanya dağıtımına başlamıştı. Ramazan ayı ile birlikte kumanya dağıtımları bütün hızıyla devam ederken, bir yandan da iftar organizasyonları gerçekleştiriliyor.

Engellemelerle karşılaşıyorlar

Her yıl Mescid-i Aksâ’nın hareminde iftar sofraları açıp, ülkemizdeki hayırsever kişi ve kurumlar adına ikramda bulunan Mirasımız, bu yıl koronavirüs sebebiyle Mescid-i Aksâ kapalı kalınca, aşevlerinde hazırlamış olduğu iftarlıkları Kudüslü ailelerin evlerine götürüyor. Mirasımız’dan yapılan açıklamaya göre, Ramazan ayı öncesi mahallelerdeki kapalı durumda olan lokantaları aşevlerine çevirip buradan isteyen ailelerin gelip iftar yemeği alması planlanmıştı fakat işgalci İsrail makamları böyle bir çalışmaya müsaade etmediler. Mirasımız ekipleri, Kudüs’te Kumanya dağıtımı ve evlere iftar servisi yaparlarken zaman zaman engellemelerle karşılaşıyorlar. Ev kiraları, elektrik ve su faturaları birikmiş, vergi borçları nedeniyle zor günler yaşayan Kudüslülerin nakdi yardıma da ihtiyaçları var. Mirasımız, başta ülkemiz ve Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere dünyanın birçok yerinden hayırseverlerin zekât, fitre ve fidye bağışlarını ihtiyaç sahibi Kudüslülere ulaştırmaya devam ediyor.