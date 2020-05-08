"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Köy İmamı Kara'dan takdir toplayan örnek davranış

08 Mayıs 2020, Cuma 14:34
Kastamonu'da Köy İmamı Süleyman Kara, gönüllü olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında köyüne gelemeyen çoğunluğu 65 yaş üstü vatandaşların tarlasını sürüyor, üzüm asmalarını buduyor, döndüklerinde sürpriz olsun diye bahçelerine gül dikiyor.

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle köylerine gelemeyen çoğunluğu 65 yaş üstü vatandaşların bahçe işlerini köy imamı Süleyman Kara gönüllü olarak yapıyor.

Araç ilçesinde bulunan Yenice köyünün Köseler Mahallesi imamı Süleyman Kara, iki yıl önce köyde görev yapmaya başladı. Köy sakinleri ile oldukça iyi ilişkiler kuran Kara, koronavirüs nedeniyle köylerine gelemeyen gurbetçilerin bahçelerinde gönüllü çalışıyor.

Telefonla görüntülü olarak köy sakinlerini arayan imam, gözleri arkada kalmasın diye bahçelerini göstererek neler yaptığını anlatıyor.

Süleyman Kara, yaptığı açıklamada, köy sakinleri ile çok güzel iletişim kurduklarını söyledi.

İnsanların işlerini yapmalarına yardım ettiğini belirten Kara, "Özellikle yaşlı amca ve teyzelerimizin yardımına koşuyorum. Yeter ki onlar evde kalsın, biz onlar için gerekeni yapmaya hazırız." dedi.

Köy sakinlerinin birçoğunun büyük şehirlerde yaşadığını dile getiren Kara, şöyle devam etti:

"Biliyorum, köylerinin özlemlerini çekiyorlar ama merak etmesinler. Biz onlar için burada yapılacak ne varsa gerekeni yapıyoruz. Onlar yokken bahçelerini sürdüm, çapaladım, dikime hazır hale getirdim. Cevdet hocanın bahçesini sürdüm, bakla ektim. Neriman ablanın bahçesini hazırlayıp güller diktim. Gülleri çok sevdiğini bildiğim için ona sürpriz olsun istedim. Onlar gelene kadar üzümlerine, bahçelerine, baklalarına, güllerine bakacağım. Hiç merak etmesinler."

Batmanlı olduğunu belirten Kara, "Görev yapmaya başladıktan sonra burayı çok sevdim. İnsanlarla diyaloğumuz çok iyi, birbirimizi sevdik. Daha uzun süre buralarda kalıp hizmete devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Köy muhtarı Volkan Bozlak da gurbette yaşayan çok sayıda hemşehrilerinin bulunduğunu dile getirerek, "Koronavirüsle mücadele başladığında sosyal medya üzerinden vatandaşlarımızı gelmemeleri konusunda uyardık. Telefonla arayarak gelmemelerini istedim. Sağ olsunlar, uyarılarımıza uyarak köye gelmediler. Onlar gelmediği için üzerimize düşeni yapıyoruz. Hocamız da sağ olsun, bahçeleri sürüyor, çapalıyor, ağaçları buduyor... Gurbetçi vatandaşlarımızın tüm ihtiyacını gönüllü olarak yapıyor. Kendisine teşekkür ederiz." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 299
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İdlib'de 257 bin sivil evlerine kavuştu

    İspanya'da son 24 saatte 229 ölüm

    Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılıyor

    Köy İmamı Kara'dan takdir toplayan örnek davranış

    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne ilişkin karar

    İran'da ölü sayıs 6 bin 541'e yükseldi

    Alman ihracatında 30 yılın en büyük düşüşü

    Başsavcılık: Silivri Cezaevi'nde 44 hükümlü/tutuklunun testi pozitif çıktı

    Sağlık Bakanlığı 'temizlik' kriterlerini belirledi

    Yemen'de tansiyon düşmüyor, sivil kayıplar devam ediyor!

    Trans yağa sınırlama kararı

    Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyona dayandı

    Yurtlarda son durum?

    Bakan Koca'dan 'Eminönü' uyarısı!

    'Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz'

    Suçlama değil, dayanışma zamanı

    Dayanacak gücümüz kalmadı

    Hani ekonomi uçuşa geçecekti?

    28 Şubatçılarla ortak oldular

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ahmet Cennete uçarken
    Genel

    28 Şubatçılarla ortak oldular
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Dayanacak gücümüz kalmadı
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan’da “kırk bin dil” ile duâ etmek
    Şükrü BULUT

    Köln’ün Hüsnü Ağabeyi...
    Cevher İLHAN

    Ramazan’a hürmetsizliğin kaderî fetvası
    Genel

    Hani ekonomi uçuşa geçecekti?
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronadan ders almazsak, daha ağırı gelmeyecek midir?
    Ahmet BATTAL

    Küçük paralar, münferit olaylar...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.