Küçükçekmece'deki halı imalathanesinde yangın çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın bodrum katında bulunan halı imalathanesinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Halkalı Merkez Mahallesi'nde Akit Medya'nın da içinde yer aldığı 3 bloklu iş merkezinin bodrum katındaki halı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 9 katlı binanın diğer katlarına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın nedeniyle binada bulunan çalışanlar tahliye edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. AA

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