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5 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Kur’an-ı Kerim’i güzel okumak için yarıştılar

05 Eylül 2022, Pazartesi 00:57
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 18. Erkek Din Görevlileri Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın finali Muş’ta gerçekleştirildi.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca, Zafer Mahallesi’ndeki Salih-Muhlise Çağlayan Camisi’nde yapılan yarışmaya 9 din görevlisi katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan yarışmanın jüriliğini Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Osman İyişenyürek, İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Davut Kaya, İbrahim Noğman ve Salih Akyüz yaptı. Yarışmada Erzurum’dan Burhan Bozkurt birinci, Trabzon’dan Muhammed Saka ikinci, Kastamonu’dan Esat Tuna üçüncü oldu. Dereceye giren din görevlilerine törenle hediyeleri takdim edildi.

İNSANLIĞI KURTULUŞU

Ödül töreninde konuşan Vali Vekili Hasan Taş, “Kur’an-ı Kerim’i ve Allah’ın resulünün sünnetini hayatımızın merkezine devamlı yerleştirmemiz lazım. Bizlerin ve insanlığın kurtuluşu ancak Kur’an-ı Kerim’i takip ettikleri zaman olur. Bu yarışmaların en güzelini ilimizde düzenledik. Emeğin geçenlere teşekkür ederiz.” dedi.  Yarışmada birinci olan Bozkurt ise çok mutlu olduğunu ve duygulu anlar yaşadığını belirtti. Programa Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, Alparslan Üniversitesi Rektör Vekili Yaşar Karadağ, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA

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