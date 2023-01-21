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22 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Kuraklığa gecikmeden tedbir alınmalı

21 Ocak 2023, Cumartesi 21:02
Akdeniz kuşağında yer alan Türkiye’nin kuraklık, sıcak hava dalgaları gibi hava olaylarından en fazla etkilenen ülkelerden biri olduğunu belirten Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, “Türkiye, iklim değişikliğinden ve küresel ısınmadan, sıcak hava dalgalarından ve kuraklıktan en fazla etkilenecek ülkelerin başında geliyor.

Sıcak hava dalgası da kuraklığı tetikliyor. Yani önümüzdeki dönemlerde en fazla kuraklık çekecek ülkelerin başında da Türkiye geliyor” dedi. Bu nedenle Türkiye’nin kuraklık ve sıcak hava dalgasıyla ilgili eylem planlarını ortaya koyması lazım. Bu geç kalınacak bir durum değil. Birkaç ay sonra eğer meteorolojik şartlar böyle devam ederse, ülke tarımsal kıtlığa gidebilir. Tarımsal kıtlık demek pahalılık demektir. Tarımsal kıtlık demek, tarımsal ürünlere eşit erişememek demektir”

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