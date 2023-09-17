Kuraklık ayçiçek tarlalarını vurdu

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, “Genel olarak erken ekim yapanlar, kuraklıktan çok fazla etkilenmedi. Bu üreticilerin kaybı biraz daha az diyebiliriz. Ama normal ya da geç dönemde ekim yapan üreticilerimiz sıcaklardan ve kuraklıktan çok etkilendi. Ayçiçeğinin verimi ve kuraklığı bölgeye göre fark edebiliyor. Örneğin kuraklık açısından Tekirdağ’da çok daha fazla verim kaybı yaşandığını duyuyoruz. Edirne’de ise durum tam olarak böyle değil ama tabii geçen yıla oranla verim düştü. Bu yıl ayçiçeği verimi geçen yıla göre ortalama yüzde 50 gibi bir düşüş yaşandığını söyleyebiliriz” dedi.

Çiftçi Sinan Yirmibeşler Yirmibeşler, kuraklığın ayçiçeği verimini olumsuz yönde etkilediğini belirterek, “Gübrenin fiyatı şu an 15 lira. Mazot geçtiğimiz gün yapılan zamla 40 lira oldu. Üstüne kuraklık nedeniyle verim düştü, halimiz ortada” diye konuştu.

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