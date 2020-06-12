Kurban tedbirleri belirlendi

Sağlık Bakanlığı’nca, yeni tip korona visüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, hayvan kesim yerlerinde görev yapacaklara, kasaplara, temizlik görevlilerine ve yöneticilere Kovid-19 konusunda eğitim verilmesi, buralarda kalabalık oluşumunu önlemek için kesimlerin randevu ile yapılması, sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması gerektiği belirtildi.

“Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”, kurban bayramı ve öncesinde hayvan satış yerlerine yönelik tedbirler eklenerek güncellendi.

Kovid-19’un, damlacık ve temas yoluyla, hasta insandan duyarlı insanlara bulaşan bir hastalık olduğu hatırlatılan rehberde, hayvan satış yerlerinde sığır, manda, koyun, keçi ve develerin canlı satışa sunulduğu hatırlatıldı. Rehberde sığır, manda, koyun, keçi ile Kovid-19’un bulaştığını gösteren bir delil olmadığı vurgulandı.

Rehberde, hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, Kovid-19’dan korunma tedbirleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelâlar asılması gerektiğine işaret edildi. Hayvan satış alanının etrafının sınırlandırılması, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapıların oluşturulması, gerektiği vurgulandı.