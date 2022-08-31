Kuşadası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 18 kilometre açığında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kuşadası açıklarında saat 12.56'da da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti. AA

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