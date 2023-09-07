Kütahya’da birçok köy arsenikli su kullanıyor

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya’nın Emet ve Hisarcık bölgelerinde birçok köyün arsenikli su kullanmak zorunda kaldığına dikkat çekerek, “İnsanlar, arsenikli su içtikleri için kan değerlerinde normalin 50 katı, 20, 30 katı yükseklikte, idrar ve kan numunelerinde ETİ Bor’da çalışan ve Emet’te yaşayan insanların çok yüksek düzeyde arsenik içeriyor. Bu insanların zehirlenmesine artık göz yummayın. Kanser oranı çok yüksek. Bu insanları hastalığa ve ölüme mahkum etmeyin. Buraya düzgün su getirin yoksa büyükşehir belediyelerinden tankerlerle su getirin. Yeter artık” dedi.

Kütahya - anka

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