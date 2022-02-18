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18 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 52

Kütahya'da çok sayıda araç yolda kaldı

18 Şubat 2022, Cuma 18:00
Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Domaniç ilçesinde aniden başlayan kar yağışı bin 500 rakımlı Kocayayla mevkisinde etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle bölgede çok sayıda araç yolda kaldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kayan araçlar ise ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmaları yaptığı bölgede, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olması konusunda uyarıyor.

AA

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